Danet und Valaiscom unter einem Dach?

Die Danet AG und die Valaiscom AG wollen näher zusammenarbeiten und sich eine Holdingstruktur geben. Noch bedarf es der Zustimmung der Gemeinden.

Die Gründung einer gemeinsamen Dachorganisation: Dies ist das Ziel der Datennetzgesellschaft Oberwallis AG und des Telecom-Unternehmens Valaiscom AG. Mit diesem Vorhaben folgen die Unternehmensverantwortlichen gemäss Mitteilung der Eignerstrategie, wie sie von den Aktionärsgemeinden vorgelegt wurde.

Ein Projektteam bestehend aus Vertretern der beiden Gesellschaften und die beiden Verwaltungsräte sind zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit unter eine gemeinsame Strategie und eine gemeinsame Führung zu stellen, das heisst, künftig im Rahmen einer Dachorganisation - in einer Holdingstruktur - zusammenzuarbeiten. Die Option einer Fusion wurde aufgrund von bestehenden Verträgen nicht weiterverfolgt.

An einer Veranstaltung am Ende des Monats werden die Gemeinden im Detail informiert. Anschliessend entscheidet jede einzelne Gemeinde darüber, ob sie einer gemeinsamen Strategie und Führung der beiden Gesellschaften zustimmen will. Ein Urversammlungsentscheid ist nicht notwendig, da die Nominalwerte der Holdingaktien sehr tief angesetzt sind.

pd/ip

04. März 2020, 15:23

