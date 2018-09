Das Kind im Mittelpunkt

Die Herbstversammlung der Walliser Pädiater stand laut Kinderärzte Co-Präsident Simon Fluri ganz im Zeichen der kantonalen Vernetzung.

Die Kinderärzte öffneten ihre Versammlung den Walliser Schulärzten und luden zwei Hauptakteure der Kindergesundheit im Kanton ein. So stellte Promotion-Santé-Valais-Direktor Jean-Bernard Moix die reorganisierte Schulgesundheit vor; Reihenuntersuchungen werden mehr und mehr durch präventive und individuelle Massnahmen ersetzt, die Rolle der Schulkrankenschwestern wurde gestärkt.

Eine wichtige Aufgabe der Schulgesundheit bleibt die Sicherstellung einer hohen Impfrate. Ausserdem dient sie als Sicherheitsnetz für Schulkinder, deren Gesundheitsversorgung ungenügend ist. Die Schulgesundheit ist eine wichtige Ergänzung zur Arbeit der Kinderärzte und stellt eine wichtige Ressource in der täglichen pädiatrischen Arbeit dar.

Stark durch Erziehung

Weiter informierten ZET-Direktorin Romaine Schnyder und der kantonale Jugenddelegierte Cédric Bonnebault über die vom Staatsrat des Kanton Wallis lancierte Kampagne «Stark durch Erziehung». Mit acht Themen zu alltäglichen Erziehungsfragen sowie einem Schwerpunkt zum Umgang mit modernen Medien und Bildschirmen sollen Eltern andere Interessierte in diversen niederschwelligen Veranstaltungen und Vorträgen Informationen, Tipps und Tricks zum Thema Kindererziehung erhalten.

Eine in 17 Sprachen übersetzte Informationsbroschüre soll in der Praxisarbeit ein wertvolles Hilfsmittel sein. «Wir Kinderärzte verstehen uns als Botschafter dieser wertvollen Kampagne, sei es in Privatpraxen wie auch in unserer Arbeit im Spital Wallis», versicherte Fluri die Mitarbeit der Walliser Pädiater.

