«Das KV wird auch in Zukunft die beliebteste Lehre bleiben»

Die «Schweizerische Konferenz kaufmännischer Berufsfachschulen» SKKBS repräsentiert die schulischen Ausbildner von KV-, Detailhandels- und Pharmaassistentinnenlehrlingen. Die knapp 80 Schuldirektoren trafen sich heute zur Jahrestagung in Brig.

Hauptthema waren die Ausbildungsreformen «Kaufleute 2022» und «Verkauf2022+». Hier wolle man vermehrt sicherstellen, dass die Lehrlinge den Stoff, den sie in der Schule theoretisch lernen, im Betrieb auch praktisch anwenden können, erklärt SKKBS-Präsidentin Dr. Esther Schönberger. Im Pädagogenjargon heisst dies, dass man eine handlungskompetenzorientierte Ausbildung forcieren möchte.

Am Rande der Veranstaltung im Briger Alfred Grünwald Saal sprach die Präsidentin auch darüber, weshalb das KV ihrer Meinung nach auch in Zukunft die beliebteste Lehre bleiben wird: mit ihren Schwerpunkten in den Bereichen Informatik, Wirtschaftskenntnisse und Sprachen bereite die Lehre junge Leute optimal auf die Herausforderungen der heutigen Zeit vor. Und während sich durch die Digitalisierung zwar die Form des Einkaufens verändere, werde es Handel – also Kauf und Verkauf – immer geben.

pac

21. März 2019, 16:10

