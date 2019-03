Das Wallis will Plastiksäcke verbieten

Nach Genf will auch das Wallis Plastiksäcke verbieten. Das Parlament hat eine Motion von vier Fraktionen angenommen.

In der Schweiz werden jährlich 1'100 Millionen Einweg-Plastiksäcke verwendet, das entspricht 130 Säcke pro Einwohner. Ein Plastiksack ist in knapp einer Sekunde hergestellt und wird durchschnittlich gerade mal 20 Minuten benutzt, aber es dauert zwischen 100 und 400 Jahren, bis er sich vollständig zersetzt hat. Der Abfallberg wächst also unaufhaltsam. Bestenfalls landen die Plastiksäcke in einer Verbrennungsanlage (was zu Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung führt), schlimmstenfalls auf der Strasse, im Grünen oder im Meer.

Das Genfer Parlament hat unlängst einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Gratis-Plastiksäcken auf kantonaler Ebene angenommen. Die Motionäre fordern den Staatsrat auf, Bestimmungen zum Verbot von Gratis-Plastiksäcken im kantonalen Detailhandel auszuarbeiten.

12. März 2019, 14:38

