David Caliesch neuer Marketingleiter der My Leukerbad AG

Per 1. April 2020 übernimmt David Caliesch die Leitung Marketing der My Leukerbad AG. Er tritt die Nachfolge von Mäggy Stark an.

Nun steht es fest, David Caliesch übernimmt per 1. April 2020 die Leitung Marketing der My Leukerbad AG. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der My Leukerbad AG sind überzeugt, für die künftigen Herausforderungen im Bereich der Vermarktung und Digitalisierung der Destination Leukerbad mit Caliesch die richtige Person gefunden zu haben.

Zur Wahl des neuen Marketingleiters erklärt Urs Zurbriggen, CEO My Leukerbad AG: "Caliesch bringt sehr viel mit, was wir hier in Leukerbad brauchen. Er ist sehr Tourismus-affin. Er hat in der Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG in den letzten Jahren diverse Tourismusprojekte begleitet und geführt. Er kennt die Tourismuslandschaft im Oberwallis und Wallis gut. Er bringt aber auch einen Background aus seiner Hochschulzeit mit. Dort war er sehr stark im Online-Marketing tätig. Und nicht zuletzt hat er sich in den letzten Jahren stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Caliesch ist also im Gesamtpaket eine sehr wertvolle Ergänzung für unser Team." Zurbriggen weiss, dass auf Leukerbad in Zukunft Herausforderungen warten. Doch die könne der neue Marketingleiter der My Leukerbad AG nicht alleine bewältigen. Da brauche es auch den Einsatz der gesamten My Leukerbad AG sowie der wichtigen Leistungsträger in Leukerbad.

13. November 2019, 18:00

