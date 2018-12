Defibrillatoren an Gemeinden verteilt

Der Verein coeur wallis hat es sich zum Ziel gesetzt, Mittel zu sammeln, um das ganze Kantonsgebiet mit 800 bis 1000 jederzeit frei zugänglichen Defibrillatoren auszustatten. Am Dienstag konnte er die Beschaffung von bislang 260 der lebensrettenden Geräte bekanntgeben.

Nun wurde eine erste Charge von 115 Stück an 35 Walliser Gemeinden verteilt; weitere 145 sollen im Januar folgen, informierte Vorstandsmitglied Dr. Aron Pfammatter. Ermöglicht wurde dies durch Spenden von privaten Gönnern und Stiftungen sowie der Loterie romande, dank denen bislang 463000 Franken zusammengekommen sind. Coeur wallis hofft, bis in drei Jahren das Kantonsgebiet flächendeckend mit Defibrillatoren versorgt zu haben. Dazu sind weitere Gelder in der Höhe von 900000 bis 1,06 Millionen Franken nötig.

Damit möglichst viele Personen wissen, wie die Defibrillatoren zu bedienen sind, wird zudem ein Netzwerk von sogenannten Public Respondern aufgebaut. Hierbei handelt es sich um freiwillige Ersthelfer aus der Bevölkerung mit einer entsprechenden Schulung, welche von der Notrufzentrale 144 im Bedarfsfall via Smartphone-App aufgeboten werden können. Innerhalb von drei Jahren sollen deshalb 3000 Public Responder rekrutiert werden; bislang steht man bei 650.

pd / pac

18. Dezember 2018, 15:09

