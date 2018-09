20'000 Menschen demonstrierten in Bern

Auch die Unia Oberwallis hat sich an der gestrigen Grosskundgebung in Bern beteiligt. Foto: zvg

Gegen 20'000 Menschen haben am Samstag in Bern für Lohngleichheit und gegen Diskriminierung demonstriert. Mehr als 40 Organisationen hatten zu der Kundgebung vor dem Bundeshaus aufgerufen. Auch die Unia Oberwallis war dabei.

Die Gleichstellung ist seit 37 Jahren in der Verfassung verankert, das Gesetz dazu ist seit 22 Jahren in Kraft. Dennoch sind Macht und Geld auch heute unterschiedlich auf Frauen und Männer verteilt. Frauen verdienen rund einen Fünftel weniger als Männer, sind in Politik und Wirtschaft untervertreten und verrichten den Hauptteil der unbezahlten Arbeit. Jeder Frau entgehen so pro Monat im Schnitt 600 Franken.

Der Nationalrat müsse das Gleichstellungsgesetz mit wirksamen Massnahmen durchsetzen, fordern die Demonstranten. Dazu brauche es obligatorische Lohnkontrollen sowie Sanktionen für Firmen, die sich dagegen wehren. Die Unia Oberwallis will sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Lohngleichheit umgesetzt wird.

pd/map

23. September 2018, 10:12

