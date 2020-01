Der Lohn für gute Arbeit

Die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP zeichnete am Mittwoch in Siders 14 Käsereien und 26 Alpkäsereien aus, die Käse mit besonderer Qualität hergestellt haben.

Die Sortenorganisation Raclette du Valais AOP zeichnet jährlich Käsereien und Alpkäsereien aus, welche Käse mit besonderer Qualität hergestellt haben. Am Dienstag war es wieder so weit. In Siders konnten der Präsident und der Direktor der Sortenorganisation Raclette du Valais AOP, Thomas Egger und Urs Guntern, 14 Käsereien und 26 Alpkäsereien für hervorragende Käsequalität mit einem Gold-, Silber- oder Bronzestern auszeichnen.

Im Oberwallis räumte die Käserei Visperterminen einen Goldstern ab. Silber ging an die Bio-Bergkäserei im Goms und in Simplon Dorf. Weiter erhielt die Alpkäserei Fluhalp Gold. Die Alpkäsereien Binner Alp und Moosalp konnten einen Silberstern in Empfang nehmen.



Qualität steht bei der Sortenorganisation Raclette du Valais AOP an erster Stelle. Denn: Die Qualität und motivierte Teams bei den Käsereien und Alpkäsereien sollen langfristig den Erfolg der Walliser Käsespezialität sichern. So überprüft die Organisation sämtliche Schritte von der Milchproduktion, der Käseherstellung bis hin zur Prüfung der Käse.



Im Jahr 2018 hat die Sortenorganisation einen Leitfaden der guten Herstellungspraxis für die Käsereien und Alpkäsereien ausgearbeitet und in Kraft gesetzt. Ziel dieses Leitfadens ist es, die Echtheit des Raclette du Valais AOP und das fachliche Wissen der Verantwortungsträger zu erhalten. Laut der Organisation setzt sich der Leitfaden für ein ethisches und qualitatives Vorgehen bei der Herstellung und Reifung von Raclette du Valais AOP ein. Zusätzlich konnten mehrere Käsereien in den Jahren 2018 und 2019 gemäss dem Qualitätsmanagement Fromarte zertifiziert werden. Dieses Konzept beinhaltet alle Qualitätsanforderungen der Lebensmittelproduktion.



Eine Kommission, zusammengesetzt aus Käseexperten, prüft monatlich die Qualität der Käse nach den Kriterien: Äusseres, Lochung, Teig, Geschmack und Aroma. Nur Käse, welcher bei der Prüfung 18 von maximal 20 Punkten erhält, wird in der Qualitätsstufe 1A eingeteilt und darf mit der geschützten Herkunftsbezeichnung Raclette du Valais AOP vermarktet werden.

29. Januar 2020

