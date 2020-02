Der Natischer Drache ist erwacht

Die Drachentöter brachten den Drachen am Donnerstag auf den Marktplatz in Naters. Foto: mengis media

Die Fasnachtszeit hat in manchen Regionen bereits begonnen. Am Donnerstag haben nun auch die Drachentöter in Naters den Drachen zum Leben erweckt.

Im Wallis hat die närrische Zeit begonnen. Leuk-Susten ist bereits mittendrin und auch in Naters haben die Drachentöter die Fasnachtszeit nun so richtig eingeleitet. Am Donnerstag erweckten die Drachentöter ihren Drachen und stellten ihn auf den Marktplatz. «Die Vorfreude ist riesig - schon durch das ganze Jahr», sagt Mathias Sprung Graf Zeremoni.

rro zu Besuch in Narvik: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. (Quelle: rro)

Am Freitag startet in Naters die närrische Zeit mit dem Drachenausbruch offiziell. Diese läuft in diesem Jahr unter dem Motto «Der Fluch von Narvik.» «Das Motto leitet sich in diesem Jahr von der Natischer Drachensage ab», erklärt Sprung. Um 20 Uhr startet der Umzug. Anschliessend führen die Drachentöter den Ausbruch auf dem Marktplatz durch. Am Samstag folgt der grosse Kinderumzug.

13. Februar 2020, 14:11

