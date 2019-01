Der Vispertal-Tunnel wird gesperrt

Der Vispertal-Tunnel wird aufgrund von Nachtarbeiten am Montag- und Dienstagabend gesperrt. Foto: RZ

Infolge Unterhaltsarbeiten kommt es beim Abschnitt Vispertal-Tunnel auf der H212 zwischen Visp und Stalden zu Sperrungen.

Der Tunnel wird einerseits am Montag zwischen 19.00 und 22.00 Uhr gesperrt. Und auch am Dienstag von 19.00 bis 23.00 Uhr ist keine Durchfahrt möglich. Betroffene Autofahrer müssen den Tunnel über Visp (HE 14) umfahren. Die Umleitung ist signalisiert.

pd/tma

31. Januar 2019, 19:30

