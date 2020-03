Noch bis im Oktober war Diakon Paul-André Ambühl in den Pfarreien der Region Leuk als Seelsorger tätig. Am Donnerstag verstarb er im Spital von Brig. Foto: zvg

Noch bis im Oktober war Diakon Paul-André Ambühl in den Pfarreien der Region Leuk als Seelsorger tätig. Am Donnerstag verstarb er im Spital von Brig.

Wie das Bistum Sitten in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, ist am Donnerstag Diakon Paul-André Ambühl verstorben. Im Oktober zwang ihn eine schwere Erkrankung seine Tätigkeit aufzugeben. Dieser Krankheit erlag er am Donnerstag im Spital von Brig.

Paul-André Ambühl wurde 1945 geboren und wuchs in Leuk-Stadt auf. Er trat der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen bei und wurde 1981 zum Ständigen Diakon geweiht. Viele Jahre verbrachte er im Missionseinsatz in Bolivien. 2003 kehrte er ins Wallis zurück und arbeitete zuerst ein Jahr lang in den Pfarreien Randa und Täsch und seit 2004 in den Pfarreien der Region Leuk als Seelsorger.

ip

06. März 2020, 16:41

Artikel teilen