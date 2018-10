Die 13. Ausgabe ist in Sicht

Ein November ohne BergBuchBrig – kaum vorstellbar. Vom 7. November an lockt dieses Multimediafestival wiederum ins ZeughausKultur von Brig-Glis. Und tut dies bis zum 11. November.

800 Neuerscheinungen aus zwei Dutzend Ländern zum Thema, ein50-stündiges Programm mit Lesungen, Vorträgen, Bildprojektionen, Filmen,Konzerten und vielem mehr – Vielfalt führt auch bei der 13. Ausgabe vonBergBuchBrig Regie. Und bedeutet sowohl für die Organisatoren als auch für deren Gäste eine ziemlich grosse Herausforderung: Das OK mit ProgrammleiterAndreas Weissen hat Jahr für Jahr aus der Fülle von Angeboten eine Auswahl zutreffen, das Publikum hat auszuwählen, was es geniessen will und was es verpassen muss. Denn an fünf Tagen alles zu besuchen, was BergBuchBrig bietet –so was schafft niemand.

Am Freitagvormittag präsentierte das OK in Brig das diesjährigeProgramm. Es geizt auch heuer nicht mit spannenden Angeboten. Was dabei klar ist: «Berge sind und bleiben roter Faden des Festivals», wie ProgrammleiterAndreas Weissen betonte. Fünf Tage lang im ZeughausKultur eintauchen in dieBergwelt – BergBuchBrig macht’s möglich.

26. Oktober 2018, 13:46

