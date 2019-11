Wie hoch ist dein Diabetes-Risiko?

Am Donnerstag kann man sich im Simplon Center in Glis kostenlos testen lassen. (Themenbild) Foto: Keystone

Die beiden Walliser Diabetesgesellschaften lancieren am Donnerstag zum Weltdiabetestag eine Kampagne zur kostenlosen Diabetes-Früherkennung.

Fast 25’000 Walliser sind von der chronische Krankheit Diabetes betroffen. Durch eine frühzeitige Betreuung kann man gemäss Experten der Krankheit und Komplikationen vorbeugen und so die negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen eindämmen. Die kostenlose Früherkennung der beiden Walliser Diabetesgesellschaften bietet zum Weltdiabetestag die Gelegenheit, sich ein Bild vom eigenen Diabetesrisiko zu machen. Mit Blutzucker- und Blutdruckmessungen, anschaulichen Informationen zum Weg des Zuckers durch den Körper und zu Diabetes sowie Ratschlägen und Empfehlungen für Betroffene und Angehörige richtet sich die Sensibilisierungskampagne gemäss Mitteilung an die gesamte Walliser Bevölkerung.

Am Freitag und Samstag finden um 17 Uhr bzw. 11 Uhr an der Gesundheitsmesse Planète Santé in Martinach Konferenzen zum Thema Diabetes statt. Bereits am Donnerstag kann man sich im Simplon Center in Glis testen lassen.

Parallel zur Früherkennungskampagne wird die erste Version des Internetauftritts aufgeschalten. Dieser liefert Informationen zu Diabetes und dient Betroffenen als Orientierungshilfe. In den nächsten Monaten konzentriert sich Aktion Diabetes auf weitere Früherkennungskampagnen bei den Gesundheitspartnern sowie Diabetes-Fortbildungen für Gesundheitsfachleute. Zudem finanziert sie eine breitflächige Studie zu Diabetes im Wallis mit, welche vom Walliser Gesundheitsobservatorium gemeinsam mit verschiedenen Gesundheitspartnern durchgeführt wird.

