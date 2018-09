Ein kräftiger Wind bläst uns um die Ohren

Kurz vor dem astronomischen Herbstanfang am Sonntag bläst uns bereits am Freitag ein kräftiger Wind um die Ohren. In der Nacht auf Montag kocht es dann in der Wetterküche, wenn Ex-Florence die Schweiz streift.

Nach dem Altweibersommer der letzten Tage macht sich nun doch langsam der Herbst bemerkbar. Bereits im Verlauf des Freitags erreicht die Schweiz von Westen her eine Störung, die einen auffrischenden West- bis Südwestwind mitbringt. Laut MeteoNews werden Böenspitzen zwischen 50 und 60 km/h im Flachland erwartet. In leicht erhöhten Lagen gibt es 70 bis 80 km/h und auf den Bergen sogar Böenspitzen von über 100 km/h.

Nach einem recht sonnigen Start in den Freitag nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf zu und das Schauerrisiko steigt im Verlauf des Nachmittags an. Dank Sonne und Wind wird es nochmals sommerlich warm mit 25 bis 26 Grad. Mit der Kaltfront sinkt das Temperaturniveau dann aber deutlich.

In der Nacht auf Samstag gibt es Flocken bis gut 2000 Meter hinunter und am Samstag liegen die Höchsttemperaturen im Flachland bei nur noch 16 bis 18 Grad. Die neue Woche beginnt stürmisch und markant kühler. Am Montag zieht Ex-Hurricane Florence nördlich an uns vorbei. Ausläufer bringen aber auch der Schweiz kräftigen Wind mit Böenspitzen bis gegen 100km/h.

pd/map

21. September 2018, 09:23

