Nach Bund und Kanton wurden in Sitten zusätzliche Massnahmen beschlossen

Der Stadtrat von Sitten hat zusätzlich zu den Massnahmen von Bund und Kanton ein Unterstützungspaket für lokale Institutionen und die Wirtschaft geschnürt. Weitere Massnahmen sollen folgen.

Man sei verpflichtet Unternehmen, Geschäfte, aber auch Kultur-, Sport-, Sozial- und Jugendinstitutionen in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, hiess es am Freitag vonseiten der Sittener Stadtverwaltung. Dazu habe man ein erstes Paket mit dringenden Massnahmen verabschiedet: Zur Unterstützung der Wirtschaft sowie lokaler Aktivitäten. «Sitten ist der Wirtschaftsmotor des zentralen Wallis und muss alles tun, um Geschäfte, Restaurants und KMU in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie alle mit dem geringstmöglichen Schaden durchkommen», wurde Stadtpräsident Philippe Varone in der Mitteilung zitiert.

Das erste vom Gemeinderat verabschiedete Paket gliedert sich in drei Bereiche «Liquidität und Fristverlängerung», «direkte Unterstützung für Unternehmen» und «Unterstützung für Kultur-, Sport-, Sozial- und Jugendinstitutionen».

Darüber hinaus wolle man kurz- und mittelfristig weitere Massnahmen beschliessen. So überlege man sich etwa, die Einführung eines Gutscheinsystems.

