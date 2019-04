Ruppen und Frabetti stellen sich zur Wahl

Am Donnerstagabend hat die SVP Ortspartei Naters-Blatten-Birgisch-Mund mit Franz Ruppen und Bernhard Frabetti ihre Kandidaten für die anstehenden Nationalratswahlen.

Anlässlich der GV der SVP Naters-Blatten-Birgisch-Mund in Naters, hat die Ortspartei ihre Kandidaten für die anstehenden Nationalratswahlen nominiert. Ziel sei es, so heisst in einer Mitteilung, die SVPO bei der Verteidigung ihres Nationalratssitzes bestmöglich zu unterstützen.

Mit Franz Ruppen als amtierendem Nationalrat und Gemeindepräsidenten von Naters schicke man einen erfahrenen und gut vernetzten Leistungsträger ins Rennen. An Ruppens Seite tritt Bernhard Frabetti, Grossrat und Vizefraktionspräsident der SVPO, an.

pd / pan

05. April 2019, 10:55

Artikel teilen