Der neue Schuldirektor von Brig heisst Dominik Chanton

Schule | Robert Lochmatter geht am 1. September in den Ruhestand

Dominik Chanton übernimmt am 1. September als Schuldirektor von Brig. Foto: rro/Archiv

Der Briger Stadtrat hat an seiner Sitzung vom Dienstag Dominik Chanton aus Brig-Glis zum neuen Direktor der regionalen Schule Brig Süd ernannt.

Er tritt damit gemäss Mitteilung am 1. September dieses Jahres die Nachfolge von Robert Lochmatter an, der in den Ruhestand tritt. Chanton war von 2003 bis 2011 Leiter der Primarschule Glis und von 2011 bis 2015 Direktor der Schulen von St. Niklaus-Grächen-Herbriggen. Der Ernennung sei ein längeres Auswahlverfahren unter Beizug eines unabhängigen Fachexperten vorausgegangen.

pd/tma

17. April 2019, 09:35

Artikel teilen