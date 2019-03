«Unhold von Fiesch» erneut vor Kantonsgericht

Die Frage, ob der «Unhold von Fiesch» verwahrt werden soll, muss erneut vor dem Walliser Kantonsgericht verhandelt werden.

Dies entschied das Bundesgericht in seinem Urteil vom 21. März 2019 (6B_1098/2018). Demnach bestätigten die Richter in Lausanne zwar die gängige Praxis im Wallis, wonach ein einzelner Richter eine Verwahrung anordnen kann. Trotzdem hoben sie das Urteil des Walliser Einzelrichters auf und wiesen den Fall zu einer Neubeurteilung an das Kantonsgericht zurück, wo jetzt eine Kollegialbehörde bestehend aus drei Kantonsrichtern nochmals über eine allfällige Verwahrung des 70-Jährigen entscheiden soll.

Gegen den Sex-Täter wurde aufgrund mehreren Vergehen auch im Oberwallis die Verwahrung angeordnet. Die stationären therapeutischen Massnahmen wurden vom Kantonsgericht aufgehoben, weil man dem Mann ein zu hohes Rückfall-Risiko attestiert. Derzeit befindet er sich in Haft.

dab

29. März 2019, 16:35

