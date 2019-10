Egger ist abgewählt

Thomas Egger, bisheriger Nationalrat der CSPO, ist abgewählt. Sein Sitz wandert mit Sicherheit ins links-grüne Lager, das sich mit Christophe Clivaz über den ersten Walliser Nationalrat für die Grünen freuen darf.

Eggers Sitz wackelte während der ganzen Kampagne wie auch an diesem Wahlsonntag. Da die C-Parteien rund fünf Prozent an Wähleranteil einbüssen und die Grünen über acht Prozent zulegen, trifft das meist herum gereichte Szenario nun ein: Der vierte C-Sitz ist weg. Und es ist ein Sitz im Oberwallis.

CSP-Mann Thomas Egger zu seiner Abwahl: «Mein persönliches Resultat freut mich sehr, es hat jedoch nicht gereicht, weil die Liste der CSPO zuwenig Stimmen einbrachte.» Im Unterwallis habe man einen herben Taucher hinnehmen müssen, «das Unterwallis hat schlecht für uns gestimmt.» Ferner spricht Egger den Bezirk Leuk an, wo die CSPO im Vergleich zu den Wahlen 2015 rund 12 000 Stimmen verloren habe. Es habe auch der «Roberto-Effekt» gefehlt.

Ausschlaggebend für seine Wahl sei die Klimadebatte gewesen, welche derzeit sowohl international als schweizweit geführt werde, so Christophe Clivaz von den Grünen. Er wolle als Nationalrat in Bern nicht nur in der Klima-Thematik Schwerpunkte setzten, sondern sich auch für eine «echte» Tourismuspolitik einsetzen. «Ich möchte, dass die Grünen mehr Interesse für den Tourismus haben.»

Die CVPO setzt sich derweil klar ab von der CSPO, weshalb sich Philipp Matthias Bregy über seine erste Legislatur von Beginn an in Bern freuen darf. Bregy zu seiner Wiederwahl: «Heute hat nicht Philipp Matthias Bregy sondern die CVPO gewonnen. Wir hatten eine starke Liste, vom Goms bis nach Leuk.» Er habe, so Bregy weiter, im letzten halben Jahr in Bundesbern das ein oder andere Thema aufs Tapet bringen können.

Auch Franz Ruppen sowie Jean-Luc Addor von der SVP (bisher) bleiben im Nationalrat. Philippe Nantermod (FDP) sowie Mathias Renyard (SP) haben ihre Wiederwahl ebenfalls geschafft. Bei der Unterwalliser C-Partei wurde der bisherige Benjamin Roduit wiedergewählt. Neu gewählt bei der CVP Unterwallis ist Sydney Camerzin.

