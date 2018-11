Sondierungsgespräche für Fusion in Region Visp

Die Gemeinde Eggerberg möchte fusionieren. Die beiden Nachbargemeinden Baltschieder und Visp zeigen sich auf eine Anfrage hin bereit für erste Evaluationsgespräche.

Die Bevölkerung von Eggerberg hegt Heiratsgedanken. Der Gemeinderat erhielt an der letzten Urversammlung den Auftrag, nach fusionswilligen Nachbarn zu suchen. Dies geschah in Form von schriftlichen Anfragen an die Gemeinden Baltschieder und Visp. Die dortigen Gemeinderäte zeigen sich gesprächsbereit, wie die beiden Gemeindepräsidenten Niklaus Furger, Visp, und René Abgottspon, Baltschieder, auf Anfrage bestätigen. «Visp steht solchen Gesprächen grundsätzlich immer offen gegenüber», so Furger.

Reto Zimmermann, Gemeindepräsident Eggerberg, hat die Bevölkerung an der Urversammlung am Freitagabend über die Antwort in Kenntnis gesetzt. «Mehr kann derzeit noch nicht gesagt werden», so Zimmermann. Nun gehe es darum, die nächste Phase einzuleiten. Unter anderem gelte es abzuklären, ob man allenfalls auf die Machbarkeitsstudie zurückgreifen kann, die im Vorfeld zur Abstimmung über eine Grossfusion im Raum Visp im Jahr 2011 erarbeitet wurde. Damals lehnte die Mehrheit der Bevölkerung von Ausserberg, Baltschieder und Visperterminen eine Grossfusion ab. Bürchen und Eggerberg sprachen sich deutlich für eine Fusion aus und auch in Visp war eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für einen

Zusammenschluss.

Eine erste Evaluationsphase soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Dann wolle man die Öffentlichkeit informieren, in welche Richtung es weitergeht und wie ein möglicher Zeitplan aussieht.

mas

30. November 2018, 20:11

