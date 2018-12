Erneuter Punktgewinn für den EHC Raron

Der Oberwalliser Zweitligist absolvierte am vergangenen Wochenende eine Doppelrunde im Kanton Jura. Am Freitagabend verlor man gegen den HC Delémont klar mit 5:1 Toren. Tags darauf konnte man sich gegen den HC Franches-Montagnes über einen Sieg nach Penaltyschiessen freuen.

Die Rarner reisten nach fünf Siegen in Folge mit breiter Brust nach Delémont. Dort wartete das Tabellenschlusslicht der Juragruppe seinerseits darauf, seine Durststrecke von fünf sieglosen Spielen zu beenden. Die Gastgeber waren von Beginn weg die spielbestimmende Mannschaft und erarbeiteten sich die klareren Chancen. Einzig im Abschluss merkte man den Jurassier das fehlende Selbstvertrauen an. Konnten die Gäste aus dem Rhonetal im ersten Drittel einen Rückstand noch verhindern, benötigte der HC Delémont-Vallée im zweiten Abschnitt nur gerade vier Minuten um mit 3 Toren davonzuziehen. Nach einem Torhüterwechsel in der 25. Minute, konnten sich die Rarner zwar wieder ein wenig fangen und kamen durch Mathias Witschard in der 36. Minute sogar zum Anschlusstreffer, für mehr sollte es an diesem Abend aber nicht mehr reichen. Delémont war über das gesamte Spiel gesehen zu stark für die Rarner und schlossen im letzten Abschnitt sogar noch zwei Angriffe erfolgreich ab. Das Endresultat von 5:1 war hart aber verdient. Nach fünf erfolgreichen Spielen fehlte den Rarnern merklich der letzte Einsatz und Wille um einen solchen Gegner zu bezwingen.

Sieg nach Penaltyschiessen gegen HC Franches-Montanges

So war die Ausgangslage für das tags darauf folgende Spiel in Saignelégier, gegen den HC Franches-Montanges klar. Raron wollte sich für den schwachen Auftritt vom Vorabend rehabilitieren und mit einem Erfolgserlebnis aus dem Jura abreisen. Was denn auch trotz schwachen Start. Trotz aller guten Vorsätze und der seriösen Matchvorbereitung missling der Start in die Partie aber komplett. Die Gastgeber benötigten gerade einmal acht Minuten, um mit vier Toren davonzuziehen. Zwei Treffer davon kassierten die Rarner sogar in derselben Überzahlsituation. Es drohte der Supergau. Erneut sah sich EHC Raron Trainer Jan Zenhäusern gezwungen, einen taktischen Wechsel auf der Torhüterposition durchzuführen. Seine Mannen reagierten auf die Massnahme und erwachte endlich aus ihrem Tiefschlaf. Was dann folgte hatte Seltenheitswert. Angestachelt von der drohenden Kanterniederlage, fingen die Gäste plötzlich wieder mit Eishockeyspielen an. Fabian Kalbermatten (9.), Joshua Lauber (10.), Kapitän Flavian Wyer (12.) und Flavio Schmid (16.) wendeten die Partie auf sensationelle Art und Weise noch im ersten Drittel. Plötzlich führten die Rarner mit 4:5 Toren und spielten wieder wie man es die letzten Wochen von Ihnen gewohnt war.

Nach der ersten Drittelspause musste Raron aber schon früh wieder einen Rückschlag verarbeiten. Schon in der 21. Minute konnte die Heimmannschaft über den Ausgleich jubeln. Der frühe Gegentreffer sorgte dafür, dass der Spielfluss der Rarner etwas gebrochen wurde und die Partie ausgeglichener von statten ging. Weitere Tore fielen im Mittelabschnitt keine mehr.

Und auch den Start in das letzte Drittel verlief nicht wunschgemäss für die Gästemannschaft. Es lief die 42. Minute, als ein erster Angriff der Gäste erfolgreich zu Ende gespielt wurde. Raron lag wieder eine Länge zurück und musste sich zurück in die Partie kämpfen. Das auf und ab ging munter weiter. Raron erarbeitete sich zwar Chancen, sündigten aber immer wieder im Abschluss. So ging das Zittern weiter bis zur 57. Minute als Lauber Joshua endlich den verdienten Ausgleich erzielen konnte und sein Team, mit seinem zweiten Persönlichen Treffer an diesem Abend, in die Verlängerung retten konnte. In dieser konnten beide Mannschaften kein Tor erzielen, wodurch das Penaltyschiessen die Entscheidung herbeiführen musste. Hier konnte sich Raron auf seinen erfahrenen Center Silvano Dubach verlassen, welcher gleich zwei Versuche erfolgreich abschloss und somit die Extrapunkte für sein Team sicherstellen konnte.

Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag in Raron statt. Bereits um 18.30 Uhr empfängt man den Tabellennachbar aus Sitten zum Derby.

pd / zen

18. Dezember 2018, 15:14

