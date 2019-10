Ein erster Schritt in Richtung Shanghai

An der Sektionsmeisterschaft der Schreiner 2019 galt es in acht Stunden ein Serviertablett aus Massivholz und Sperrholzplatten herzustellen. Foto: zvg

Vor rund zwei Wochen massen sich rund 20 Schreiner in der Sektionsmeisterschaft 2019. Die Bestplatzierten nahmen eine erste Hürde auf dem Weg zur Berufs-WM 2021 in Shanghai.

Vor rund zwei Wochen führte der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten Oberwallis die Sektionsmeisterschaft 2019 durch. Gemäss Mitteilung der Berufsfachschule Oberwallis massen sich fast 20 junge Teilnehmende in dem Wettbewerb. In diesem galt es, in acht Stunden ein Serviertablett aus Massivholz und Sperrholzplatten herzustellen. Wer die Genauigkeit und das Tempo am besten umsetzen konnte, schwang im Wettbewerb obenaus. Die Ränge 1 bis 3 belegten Fabrice Bumann, Renato Bittel und Jan Schnidrig.

Bumann und Bittel konnten sich mit ihrem Ergebnis für die nächste Vorstufe für die in Shanghai stattfindende Berufsweltmeisterschaft 2021 qualifizieren.

wh

29. Oktober 2019, 13:39

