Ein würdiger Jubiläumsmarkt

Am Freitag und Samstag hat in Visp die dreissigste Ausgabe des Visper Weihnachtsmarktes zugunsten behinderter Mitmenschen stattgefunden. Foto: zvg

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Visper Weihnachtsmarktes 2018 zugunsten behinderter Mitmenschen wandten sich Staatsrat Roberto Schmidt und Gemeindepräsident Niklaus Furger am Freitag und Samstag mit ermutigenden Worten an die zahlreich erschienen Marktbesucher. Im Zentrum des Anlasses standen indes die Solidarität mit den behinderten Mitmenschen und das Gespräch miteinander.

Das Organisationskomitee des Visper Weihnachtsmarktes zugunsten behinderter Mitmenschen unter der Leitung von Hans Keller zeigte sich nach dem diesjährigen Anlass, der am Freitag und Samstag stattgefunden hat, sehr zufrieden. Die Jubiläumsausgabe habe sich für die behinderten Mitmenschen sicher ausgezahlt, wird Keller in einer Mitteilung zittiert. Allein die Versteigerung einer Magnum-Weinflasche habe einen Erlös von mehr als 2 000 Franken eingebracht. Auch die Verantwortlichen der verschiedenen Marktstände hätten ihre jeweiligen Einnahmen positiv beurteilt.

Worte der Ermutigung und des Dankes kamen am Samstag schliesslich von Staatsrat Roberto Schmid. Der Visper Gemeindepräsident Niklaus Furger sprach am Freitagabend zu den Marktbesuchern. Auch die ehrenamtlichen Auftritte zahlreicher Formationen sorgten für besondere Momente und ein würdiges Rahmenprogramm. So etwa die Auftritte der Schülerinnen und Schüler der Visper Baumgärten, der Örgelifreunde Chrittergeischt und Chrum & Lätz aus Visp sowie der Schyzerörgelifreunde aus Mund, der Esperanza-Band, der Jugendmusik & Juniorband Vispe, der Tambouren & Pfeifer Sektion Rhone, der Blaskapelle Sempre Avanti, der Pipesband Young Rhone und der Visper Spatzen.

Der 30. Weihnachtsmarkt zugunsten behinderter Mitmenschen fand an den zwei Tagen vor dem ersten Advent, am Freitag und Samstag auf dem Visper Kaufplatz statt. Er war mit einem Spezialprogramm zum Jubiläum angereichert. Da alle Beteiligten ehrenamtlich arbeiten und jeder Franken behinderten Menschen im Oberwallis zufliesst, herrscht auf dem Markt jeweils eine frohe und entspannte Atmosphäre, in der die Begegnung im Mittelpunkt steht.

pd / pan

02. Dezember 2018, 09:58

