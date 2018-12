Viola Amherd geniesst das Bad in der Menge. Foto: Walliser Bote

Viola Amherd geniesst das Bad in der Menge. Foto: Walliser Bote

Mit einem Glanzresultat hat Viola Amherd im ersten Wahlgang den Einzug in den Bundesrat geschafft. Nun äussert sich die frischgewählte Bundesrätin vor den Medien.

Sie habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehe, meint Viola Amherd im Interview. «Als mein Name gefallen ist, war ich sehr glücklich.» Ihr Vorteil, so meint sie, sei gewesen, dass man sie im Bundeshaus seit 13 Jahren kenne. Die Krönung einer politischen Karriere, bestätigt Amherd. «Ein wunderschöner Tag!»

Obwohl sie natürlich für die ganze Schweiz, und nicht nur für die eigene Region schauen werde, sei es sehr wichtig, dass man die Sensibilität für das Berggebiet in den Bundesrat bringen könne sowie mehr Verständnis für gewisse Probleme. Zur Departementsverteilung konnte sich Amherd noch nicht äussern.

Gratulationen über Gratulationen. Die frisch gewählte Bundesrätin Viola Amherd geniesst auf dem Bundesplatz das Bad in der Menge.

bra/map/msu

05. Dezember 2018, 11:53

