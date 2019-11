Mutmasslichen Einbrecher gefasst

Die Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag in Montana einen mutmasslichen Einbrecher auf frischer Tat erwischt und verhaftet. Foto: zvg

In der Nacht auf Samstag versuchte ein 29-jähriger Walliser in ein öffentliches Lokal in Montana einzubrechen. Die Polizei konnte die besagte Person gemäss Mitteilung noch am Tatort festnehmen.

Für den Beschuldigten gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

ip

26. November 2019, 09:03

