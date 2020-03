Einbruch in Briger Uhrenwerkstatt

In seinem Laden wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen. Barnabas Kuonen ist Geschäftsleiter der Uhrenwerkstatt in Brig. Foto: mengis media

In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in ein Uhrengeschäft in Brig-Glis eingebrochen. Die Diebe liessen Uhren im Wert von 10'000 Franken mitgehen.

In der Briger Altstadt wurde in der Nacht auf Sonntag in eine Uhrenwerkstatt eingebrochen. Die Diebe haben Uhren im Wert von 10'000 Franken gestohlen. In der Branche sei es gang und gäbe, dass eingebrochen werde, sagt der Geschäftsführer der Uhrenwerkstatt Barnabas Kuonen gegenüber rro. "Sicher ist es nicht das Schönste. Aber ich habe bereits in der Vergangenheit damit gerechnet. Darum hatte ich auch stets nicht viele Uhren im Schaufenster." Vor allem die Schaufensterscheibe zu ersetzen, werde sehr teuer, erklärt Kuonen. Viele Uhren wurden ausserdem durch Glassplitter beschädigt.

Die gestohlene Ware wurde in einem Warteraum am Bahnhofsgleis wiedergefunden. Die Täter konnten mittels Überwachungsvideos ausfindig gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

15. März 2020, 18:37

