Einbruchsversuch in Zermatter Bijouterie

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich in einer Bijouterie in Zermatt ein Einbruchsversuch. Laut Kantonspolizei sind zwei Personen auf der Flucht. Nun bittet die Kantonspolizei die Bevölkerung um Hilfe.

Den Einbruchsversuch teilte die Kantonspolizei via Twitter mit. Und rief über den Kurznachrichtendienst gleichzeitig zu einem Zeugenaufruf auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, können sich demnach via 027 326 56 56 bei der Kantonspolizei melden.

Laut der Kantonspolizei ereignete sich der Einbruchsversuch in der Nacht auf Donnerstag. Die beiden mutmasslichen Täter seien auf der Flucht. Ein Einsatzdispo sei errichtet.

11. Juli 2019, 11:09

