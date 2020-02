Einsetzung einer Co-Direktion ad interim an der PH Wallis

Der Staatsrat ernannte Fabio Di Giacomo und Peter Summermatter an die Spitze der Pädagogischen Hochschule Wallis.

Fabio Di Giacomo und Peter Summermatter sind neu an der Spitze der Pädagogischen Hochschule Wallis PH-VS. Diese Co-Direktion ad interim hat gemäss Mitteilung des Kantons den Auftrag, die Verfahrensabläufe für die institutionelle Akkreditierung, die Aufgleisung des neuen Gesetzes über die PH-VS und seiner Verordnungen sowie die Erneuerung der Anerkennung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK durchzuführen.

2020 markiert für die PH-VS den Beginn des institutionellen Akkreditierungsverfahrens. Dieser Vorgang endet im Frühling 2021. Parallel zur Akkreditierung muss die PH-VS die Erneuerung der Anerkennungen der EDK für verschiedene Ausbildungsgänge vorbereiten. Wie es in der Mitteilung des Kantons weiter heisst, muss dieser Terminkalender während der ganzen Phase des Gutachtens kohärent mit dem gleichen Team geführt werden. Da der aktuelle Direktor, Patrice Clivaz, auf den 30. September in Rente geht, kann er diese Dossiers nicht zu Ende führen. Der Staatsrat hat deshalb die aktuellen Adjunkte Fabio Di Giacomo und Peter Summermatter, die bereits in die Dossiers miteingebunden sind, damit beauftragt, ab dem 1. Februar das Akkreditierungsverfahren zu Ende zu führen. Patrice Clivaz seinerseits wird bis zu seinem Weggang Ende September den Chef der Dienststelle für Unterrichtswesen beim Aufbau schulischer Projekte in Zusammenhang mit sportlichen Grossanlässen und für kantonsüberschreitende Missionen unterstützen.

Das Departement für Volkswirtschaft und Bildung wird die Stelle für die neue Direktion Ende 2020 ausschreiben.

