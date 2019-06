Einstimmung mit dem «Sixites Club»

Musikfest | Gala-Abend am Freitagabend

Am Freitagabend stand anlässlich der 26. Auflage des Kantonalen Musikfests in Naters der Gala-Abend auf dem Programm. Die erfolgreichste Schweizer Partyband «Sixties Club» kehrte für ein einmaliges Revival auf die Bühne zurück. Foto: zvg

Mit dem Gala-Abend am Freitag ist eine bombastische Einstimmung ins Musikfest-Wochenende in Naters gelungen. Die Musikgesellschaft «Belalp» Naters hat sich und ihr 150-Jahr-Jubiläum nochmals gebührend gefeiert, bevor am Samstag und Sonntag dann alles im Zeichen der Walliser Musikantenfamilie und ihrer Gäste steht.

Dossier zum Thema 26. Kantonales Musikfest in Naters

Der Gala-Abend mit Dinner ging am Freitagaben ab 19.00 Uhr im Festzelt auf der Zentrumsanlage über die Bühne. Mit zahlreichen Gästen hat die Musikgesellschaft «Belalp» Naters diesen Anlass nochmals genutzt, um einen Blick zurück auf die lange Vereinsgeschichte zu werfen. Dazu gehörten unter anderem eine Uniform-Modenschau, eine Talk mit den ehemaligen und dem aktuellen Dirigenten der «Belalp» sowie eine Darbietung des Walliser Tänzers Michel Briand.

Das Highlight stand schliesslich nach 23 Uhr auf dem Programm: Die erfolgreichste Schweizer Partyband «Sixties Club» kehrte für ein einmaliges Revival auf die Bühne zurück und hat den Gala-Abend so richtig gerockt. Nach vielen Jahren Bühnenabsenz vereinten sich die ehemaligen Mitglieder Petra Minnig, Andrea Jeitziner, Marcel Maeder, Marco Mazotti, Mario Audi, Ralf Schnydrig und Roman Pfammatter für eine exklusive Show. Aber auch auf dem FO-Areal war die Musikfest-Party ab Freitag um 16 Uhr in vollem Gange.

Am Samstag und Sonntag geht es mit Festbetrieb ab 09.30 Uhr weiter. Ab 8.00 Uhr finden in den Lokalitäten WNF, Missione, Bammatta Ost und West hochstehende Blasmusik-Vorträge statt. Der Marschmusikwettbewerb wird jeweils um 16.30 Uhr auf der Natischer Furkastrasse ausgetragen.

pd / pan

08. Juni 2019, 09:54

