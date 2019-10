Eintauchen ins Mittelalter

Warum meidet die Sonne in den Wintermonaten Eyholz? Das Theaterstück «Der Pakt um die Sonne» liefert eine Erklärung.

Vor Wochenfrist feierte dieses Stück von Pascal Furger in der Turnhalle von Eyholz Premiere, bis zum 2. November bringt die Truppe von «Eyholz Kultur noch sieben Vorstellungen über die Bühne.

Wer sich dieses Stück zu Gemüte führt, taucht ein ins Mittelalter und erfährt, wie Ritter regierten und das gemeine Volk den Alltag zu meistern hatte. Ein Mittelaltermarkt führt das Publikum ein in die mittelalterlichen Zeiten. Erzählt wird die Geschichte Bauer Viktor, der seine Tochter gerne mit Ritter Leopold verheiratet sähe. Was allerdings nicht geschieht, was Viktor ärgert. Doch dieser Bauer scheut sich nicht, seine diebische Ader auszuleben. Was letztendlich dazu führt, dass er mit einem teuflischen Musikanten einen Handel abschliesst. Und dieser kommt Eyholz recht teuer zu stehen...

Mehr dazu im Walliser Boten vom 25. Oktober

24. Oktober 2019, 17:30

