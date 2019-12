Eischoll investiert ins Strassennetz

Gemeindepolitik | Urversammlung in Eischoll

Eischoll plant mit Investitionen in der Höhe von rund 670000 Franken. Foto: zvg

An der Urversammlung gabs grünes Licht fürs Vorprojekt Mehrfamilienhaus Eischoll. Fürs kommende Jahr steigt die Verschuldung um 183200 Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 4769 Franken.

Die Verantwortlichen präsentierten an der Urversammlung den Voranschlag 2020: Dabei schliesst die Laufende Rechnung bei einem Aufwand von 1,689 Millionen und einem Ertrag von 2,178 Millionen Franken mit einem Cashflow von 488800 Franken. Fürs Jahr 2020 ist eine Zunahme der Verschuldung um 183200 Franken veranschlagt. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt derzeit 4769 Franken. Die Urversammlung genehmigte den Voranschlag 2020.

Die Gemeinde plant fürs kommende Jahr Nettoinvestitionen in der Höhe von 672000 Franken. Investiert werden soll vor allem in die Sanierung der Gemeindestrassen sowie ins Verwaltungsgebäude sowie in die Renaturierung der Deponie Tännholz.

wb

11. Dezember 2019, 20:58

