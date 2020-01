Mehr Finalisten und zwei Gewinner

Die elfte Ausgabe des Prix Créateurs WKB wartet mit zwei Neuerungen auf. Die Preisverleihung findet am 9. Juni im Cerm in Martinach statt. Foto: Keystone

Die elfte Ausgabe des Prix Créateurs WKB bringt Innovationen und Wachstum. Neu werden zwei Gewinner ausgezeichnet und im Final stehen künftig fünf Projekte.

Der Prix Créateurs WKB verfolgt seit seiner Einführung 2007 das gleiche Ziel: Die Auszeichnung von innovativen Projekten, egal aus welcher Branche sie stammen. Dieses Jahr bestimmt die Jury zum ersten Mal fünf statt nur drei Finalisten. So soll den Kandidierenden gemäss Mitteilung mehr Sichtbarkeit gewährt werden. Der Gewinner des Prix Créateurs WKB 2020 erhält 10'000 Franken in bar und Coaching-Leistungen im Wert von 15'000 Franken.

Die zweite Neuheit im Jahr 2020 ist die Vergabe eines Preises in Höhe von 5000 Franken an einen der fünf Finalisten. Dieser Preis wird vom kürzlich gegründeten Club der ehemaligen Finalisten des Prix Créateurs WKB verliehen. Die ehemaligen Finalisten bestimmen den Gewinner mittels Abstimmung, die vor der Preisverleihung stattfindet.

Die Teilnahme an dem Wettbewerb steht allen Projekten von Einzelpersonen oder Gesellschaften aus dem Wallis offen, deren Umsetzung fürs kommende Jahr geplant ist. Bestehende Unternehmen können ebenfalls mitmachen, indem sie eine neue Produkt- oder Dienstleistungsidee vorschlagen. Die Projekte sollten vor allem innovativ und kreativ sein. Die Bewerbungsdossier sind bis zum 16. März bei Business Valais einzureichen. Eine Jury aus Vertretern der Wirtschaft und des Bankensektors wird die fünf Finalisten bestimmen. Der Gewinner wird vom Publikum per SMS oder Internet auserkoren. Die Preisverleihung findet am 9. Juni im Cerm in Martinach statt.

pd/wh

21. Januar 2020, 11:36

