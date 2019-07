Smog-Episode vorbei

Die durch die Messstationen für die Überwachung der Luftqualität gemessenen Ozonkonzentrationen befanden sich gestern wieder unter der Informationsschwelle von 180 μg/m3. Die Episode mit hoher Luftbelastung durch Ozon ist beendet und die Informationskampagne aufgehoben.

Änderungen der Wetterbedingungen haben das Ende der Episode mit hoher Luftbelastung durch Ozon (O3) bewirkt, so die Verantwortlichen des Kantons in einer Pressemeldung vom Mittwoch. Die Ozonkonzentrationen hätten sich gestern wieder unter der Informationsschwelle von 180 μg/m3 befunden (maximaler Stundenmittelwert an einem Tag), würden aber voraussichtlich bis zum Wochenende höher als der Grenzwert der Luftreinhalteverordnung (LRV) von 120 μg/m3 bleiben. Das prognostizierte Wetter begünstige nämlich bis kommenden Sonntag die Bildung von Ozon.

Die Empfehlungen an die Bevölkerung seien weiterhin gültig, besonders für sensible Personen: Sie sollten körperliche Anstrengungen oder sportliche Betätigungen im Freien einschränken oder auf den Morgen verlegen, wenn die Ozonbelastung am tiefsten ist sowie andere Reizfaktoren wie Lösungsmittel, Zigaretten und Rauch allgemein vermeiden.

Die Ermässigung von 20 Franken beim Kauf eines zweimonatigen Schnupperhalbtax dauere noch bis und mit heute.

pd/tma

03. Juli 2019, 12:00

Artikel teilen