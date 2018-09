Entdeckungswanderungen auf der Belalp, im Pfynwald, beim lllgraben

In Sitten ist in diesem Sommer ein Entdeckungsparcours auf den Spuren von Naturrisiken eröffnet worden. Im Rahmen des Projekts «RISK» sollen im Herbst nun fünf weitere Entdeckungswanderungen, unter anderem auf der Belalp, im Pfynwald oder entlang des Illgrabens dazukommen. Alle sechs Parcours sind auf der mobilen App GuidiGO verfügbar.

Die Entdeckungswanderungen, so heisst es in einer Mitteilung des Kantons, betrachten das Wallis als Freilichtmuseum und würden es Wanderern ermöglichen, Anzeichen für Naturrisiken direkt in der Landschaft zu beobachten. Die Wanderungen, die im Rahmen des Projekts «RISK» ausgearbeitet wurden, können über die App «GuidiGO» heruntergeladen werden, sie richten sich sowohl an Erwachsene als auch an Familien.

Nach einem ersten Parcours, der im Sommer in Sitten eröffnet wurde, wird das Angebot im kommenden Herbst erweitert. Für die Entdeckungswanderung auf der Belalp wurde mit dem UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch zusammengearbeitet, für die Wanderung im Pfynwald mit der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen. In Kooperation mit dem Museum in Bagnes wurde die Entdeckungswanderung in Loutier ausgearbeitet, für den Parcours Illgraben wurde mit dem regionalen Naturpark Pfyn-Finges zusammengearbietet. Eine weitere Entdeckungswanderung im Gebiet um Le Bouveret und dem Naturreservat Les Grangettes ist derzeit in Vorbereitung.

Mithilfe einer interaktiven Karte werden Wanderer von Posten zu Posten geführt. Unter anderem mittels Texten, Bildern und Videos sowie Beobachtungsspielen oder Foto-Challenges können Hinweise gesammelt werden, um schliesslich ein Abschlussrätsel zu lösen. Das gemeinsam von den Kantonsmuseen, der Mediathek Wallis und den Staatsarchiven des Kantons Wallis präsentierte Projekt «RISK» wird im Januar 2019 beendet, die Entdeckungswanderungen wurden jedoch als dauerhafte Aktivitäten konzipiert. Sie werden auch nach dem Abschluss auf der App «GuidiGO» verfügbar bleiben. Im Rahmen des Projekts stehen bis am 6. Januar zudem Ausstellungen, Filme, Vorträge, Führungen, ein Escape-Room auf dem Programm, um ein breites Publikum für die Themen Natur- und Umweltrisikien zu sensibilisieren.

pd / pan

25. September 2018, 10:51

Artikel teilen