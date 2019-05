Wallis weist schweizweit höchste Erdbebengefährdung auf

Die Erdbebengefährdung im Wallis ist gross. Um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren haben das Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS), das Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU) sowie das Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) am Samstag in Sitten einen «Kantonalen Erdbeben-Tag» organisiert.

Das Erdbeben ist gemäss Mitteilung des Kantons eine der grössten potenziellen Naturgefahren, denen das Wallis ausgesetzt ist. Die kantonalen Behörden würden sich deswegen so gut wie möglich auf ein potentielles Ereignis vorbereiten, indem man sich auf den Schutz der Bevölkerung, die Vorbereitung der Einsatzkräfte sowie die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der wichtigen Infrastrukturen konzentriere.

Ferner existiert im Wallis seit 2013 der kantonale Erdbebenplan «COCPITT» (kantonales Konzept Vorbereitung und Einsatz im Falle von Erdbeben) gemäss dem sich die Behörden darauf vorbereiten können, die Auswirkungen eines grösseren Erdbebens auf dem Kantonsgebiet zu begrenzen. Der Erdbebenplan umfasst Massnahmen zur Optimierung der Einsätze der Einsatzkräfte, zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit wichtiger Infrastrukturen und zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Verhaltensweisen im Krisenfall. Letztere Massnahme ist am Samstag bei der HES-SO Wallis in Sitten im Rahmen eines kantonalen Informationstages umgesetzt worden.

Auf dem Gelände konnten die Besucher die Auswirkungen eines Erdbebens durch einen in der Schweiz einzigartigen Simulator erleben, in thematischen Workshops wurden die Einsatzmittel des Zivilschutzes und jene der Spezialisten für Gebäudebeurteilung des Kantonalen Führungsorgans (KFO) vorgestellt. Neben Staatsrat Frédéric Favre, Vorsteher des DSIS, waren am «Kantonalen Erdbeben-Tag» auch verschiedene kantonale, nationale und internationale Referenten und Spezialisten anwesend, welche in Diskussionsrunden oder Präsentationen über Risiken, Vorbereitungen, Massnahmen und Verhaltensweisen bei einem Ereignis informierten.

11. Mai 2019, 14:34

