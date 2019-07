Erinnerungskultur für Gegenkultur

The Band of Bethel im Element. Foto:

Das 5. Buchfest wird als Erfolg in die zehnjährige Geschichte des Anlasses eingehen. Das Konzert «50 Jahre Woodstock» erwies sich als Publikumsmagnet. Gesellschafts- und kulturpolitische Themen kamen dabei nicht zu kurz.

Das Buchfest begann mit einer Liebeserklärung an das geschriebene Wort und endete mit einer Gitarrenverbrennung im Stil von Jimi Hendrix. Was am Samstag über die Bühne im Stockalperhof ging, war bemerkenswert. Die vier Lesungen tagsüber vermochten viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer anzulocken. Am Abend fand sich viel mehr Publikum zum Konzert unter dem Motto «50 Jahre Woodstock» ein als erwartet. Die Crème de la Crème der Oberwalliser Musikszene begeisterte als Band of Bethel die Anwesenden. Der Abend gestaltete sich mit Musik, Erzählungen und einer Videoinstallation zum Gesamtkunstwerk.

Mehr dazu im Walliser Bote vom 22.07.2019.

ben

21. Juli 2019, 08:48

Artikel teilen