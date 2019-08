Erlebnisreiche Golfturnierwoche auf der Riederalp zu Ende

Am Sonntag ging auf der Riederalp die Aletsch Golfturnierwoche zu Ende. Neben dem Sport stand auch die Freundschaft im Fokus.

Auf der Riederalp fand vom 10. bis 18. August die Aletsch Golfturnierwoche statt. Gemäss Mitteilung spielten 884 Golfer aus 44 verschiedenen Clubs ihren Ball. Dabei gab es 6 Eagle, 435 Birdies, 3483 Par und 4137 Bogeys.

Die Turnierwoche in dieser Form mit neun Turnieren am Stück ist in der Golfszene einzigartig. Die Golfer suchten in ihrer Zeit auf der Riederalp nebst einem gut gepflegten Platz und einem gut funktionierenden Clubhaus auch das Gesellschaftliche.

Die Turnierwochen gibts bereits seit über 25 Jahren. Und es sind dabei viele Freundschaften entstanden. Schweizer, Belgier, Holländer und Deutsche verbringen gemeinsam die Golfturnierwoche. Viele Golfer sind zu Stammgästen geworden. Sie buchen die Golfwoche sogar ein Jahr im Voraus wieder. Jedes Turnier wird zum Freundschafts-Event: So wird bei der Flight-Einteilung Rücksicht genommen, wer mit wem auf die Golfrunde geht.

Sponsoren für Golf-Turniere zu finden, sei nicht immer ganz einfach, weiss Golfclub-Manager Willy Kummer. Treue Sponsor-Partner sind laut Angaben die Aletsch Bahnen, die Aletsch Arena AG sowie örtliche Betriebe. Seit 2018 zählen auch langjährige Gäste und Turnierspieler zu den Sponsoren, wie beispielsweise "D’Üsserschwiizer".

