In 20 Marktstunden sind 63‘000 Franken zusammengekommen

Erlös Jubiläumsausgabe Visper Visp Weihnachtsmarkt 2018 zugunsten von Mitmenschen mit Behinderungen betrug 63'000 Franken.

Das OK des Visper Weihnachtsmarktes zugunsten behinderter Mitmenschen konnte dem Wohnheim für Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung Fux campagna in Visp, der Behindertenorganisation Mitmänsch Oberwallis, dem Institut Notre Dame de Lourdes in Siders, der Stiftung Atelier Manus, dem Verein Oberwalliser Kinderhilfswerk in Leuk, dem Verein Tandem 91 in Turtmann, dem Verein Clownvisite in Agarn und der IG Humorvisite in Eyholz gesamthaft einen Betrag von 63‘000 Franken übergeben. Diese Summe entspricht dem Erlös des 30. Visper Weihnachtsmarktes 2018.

Anlässlich der Checkübergabe sagte OK-Präsident Hans Keller: Innert zwei Tagen, also in 20 Marktstunden, 63‘000 Franken für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu sammeln, das gehe nur dank dem Gratiseinsatz der vielen ungenannten Helfer.

Der 31. Weihnachtsmarkt zugunsten von Mitmenschen mit Behinderungen findet an den zwei Tagen vor dem ersten Advent, am Freitag, 29. November und Samstag, 30. November auf dem Visper Kaufplatz statt.

14. November 2019, 11:09

