Ernen nimmt Kurtaxenreglement klar an

An der Urversammlung der Gemeinde Ernen stand unter anderem der Konsumkauf, das Kurtaxenreglement und eine Kreditablösung auf der Traktandenliste.

So haben die Erner etwa dem Kauf des Konsums, welches momentan von Volg gemietet wird, zugestimmt. Demnächst entscheiden auch die Laxer und Binner, welche mit den Ernern gemeinsam eine Konsumgenossenschaft betreiben, wie sie mit ihren Lokalitäten verfahren möchten.

Genehmigt wurde ebenfalls eine Teilablösung des Gemeindekredits an die Wohnbaugenossenschaft «Bieuti». Das Vorgehen erlaubt es der Genossenschaft, Zinsen einzusparen, indem sie stattdessen auf ein kantonales Wohnbauförderungsdarlehen ausweichen kann.

Mit Spannung erwartet wurde indes vor allem die Abstimmung über das neue Kurtaxenreglement. Dieses wurde schlussendlich deutlich mit 62 Ja- zu 5 Nein-Stimmen angenommen. Da Binn das Reglement zuvor allerdings knapp abgelehnt hat, müssen die Gemeinden des Landschaftsparks Binntal nun weiterhin nach einer Lösung suchen.

Was schliesslich die Finanzen angeht, so plant Ernen mit Bruttoinvestitionen in der Höhe von 1,68 Millionen Franken. Den Löwenanteil macht hier die Sanierung der Forststrassen Chäserstatt und Frid aus – rund eine Million Franken.

