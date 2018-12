Erner Kirche feierlich eingeweiht

Aufwendig wurde die Kirche St. Georg in Ernen renoviert. Nun erstrahlt sie wieder in neuem Glanz. Am Sonntag wurde die Kirche feierlich eingeweiht.

Fast zwei Millionen kosteten die Renovationsarbeiten an der Erner Kirche. In der Sonntagsmesse wurde sie nun offiziell eingeweiht. Generalvikar Richard Lehner führte durch die Messe und sagte, dass ein kirchlicher Raum so etwas wie Heimat bedeute. «Der heutige Tag ist für alle, die sich mit diesem Ort verbunden fühlen, ein Freudentag», sagte Lehner.

Passend zu ihrem 500. Geburtstag erstrahlt die Kirche also wieder in neuem Glanz. Den grössten finanziellen Betrag nahm das neue Schindeldach, das ungefähr 600 000 Franken kostete, ein. Zudem wurden die Aussenfassaden saniert. In den Innenräumen wurden die verschiedenen Figuren in einem speziellen Verfahren geputzt.

Der Gemeinderat Heinz Seiler, der für den Bau verantwortlich war, zeigte sich sehr erfreut über die abgeschlossene Renovation und bedankte sich bei den verschiedenen Unternehmen. Als Architekt war Pascal Abgottspon bei dem Umbau tätig.

Mehr zur Einweihung erfahren Sie im «Walliser Bote» vom 3. Dezember 2018.

mgo

02. Dezember 2018, 14:49

Artikel teilen