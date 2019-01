Erneut fordert Lawine im Unterwallis ein Todesopfer

Unglück | 20-jährige stirbt in der Region Nendaz

Das Unglück ereignete sich am "Mont Gond" in der Region "Plan-du-Fou" bei Nendaz. Foto: zvg

Eine 20-jährige Schwedin mit Wohnsitz in Schweden ist kurz nach Dienstagmittag am "Mont Gond" bei Nendaz in eine Lawine geraten. Die Frau, die zu einer Gruppe von Skifahrern gehörte, welche sich abseits der markierten Pisten bewegt hatte, überlebte das Unglück nicht.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, hatte sich die Lawine auf einer Höhe von 2450 m.ü.M. gelöst und dabei die Schwedin mit sich gerissen. Die übrigen Mitglieder der Gruppe hätten die verschüttete Person, welche ein Lawinenverschüttetensuchgerät auf sich trug, zwar lokalisieren können. Trotz der rasch eingeleiteten Intervention der Pisten-Patrouilleure und den Einsatzkräften der Air-Glaciers/Maison FXB du Sauvetage sei das Opfer aber verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Bereits gestern Montag ist im Gebiet "Crosets" im Wintersportgebiet Portes du Soleil bei einem Lawinenniedergang ein 24-jähriger Pisten-Patrouilleur ums Leben gekommen.

pd / pac

15. Januar 2019, 18:46

