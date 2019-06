Oberwalliser Musikgesellschaften triumphieren erneut

Musikfest | Tag 2 am 26. Kantonalen Musikfest in Naters

Kantonales Musikfest in Naters: Impressionen vom Sonntag. Foto: WB/Alain Amherd

Nach einem ausgesprochen guten Start mit idealem Musikfest-Wetter am Samstag, meinte es Petrus am Sonntag nicht mehr ganz so gut mit den Walliser Musikanten. Trotzdem können die Verantwortlichen auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken.

Dossier zum Thema 26. Kantonales Musikfest in Naters

Auch am Sonntag gingen von 08.00 bis 16.00 Uhr im World Nature Forum, in der Missione sowie in den Turnhallen Bammatta Ost und Bammatta West die Saalwettbewerbe über die Bühne. Es massen sich 42 Vereine aus dem ganzen Wallis in den Kategorien Harmonie 3, Harmonie 2, Brass Band Höchstklasse, Brass Band 2 und Fanfare 2.

Von 15.30 bis 16.00 Uhr wurde erneut der traditionelle Festakt am Ort der Begegnung im Natischer Pfarrgarten abgehalten. Hier versammelte sich die Walliser Musikantenfamilie und gaben gemeinsam das eigens für diesen Anlass komponierte Stück «Viva Valesiae» sowie den «Marignan» zum Besten.

Das Wetter zeigte sich am Sonntag von seiner etwas trüberen und nasseren Seite. Trotzdem erschien das Publikum zahlreich, um sich den Marschmusik-Wettbewerb auf der Natischer Furkastrasse zu Gemüte zu führen. Hier präsentierten sich 46 Vereine im Drei-Minuten-Takt während rund zweieinhalb Stunden.

Um 22.00 Uhr stand schliesslich die mit Spannung erwartete Rangverkündigung auf dem Programm. In der Kategorie Brass Band Höchstklasse holte sich im Saal- und im Marschmusikwettbewerb die Ancienne Cécilia aus Chermignon den Sieg. In der definitiven Rangliste der Kategorie Brass Band 2 siegte La Libertés aus Salins im Saal, im Marschieren machte die Avenir de Bagnes aus Le Châble das Rennen.

In der Kategorie Fanfare 2 hat die Fanfare Municipale Edelweiss aus Martinach im Saalwettbewerb gewonnen, im Marschieren holte sich La Collongienne aus Collonges den ersten Rang. In der Kategorie Harmonie 2 siegte die Musikgesellschaft Alpenglühn aus Ausserberg im Saalwettbewerb, auf der Marschstrecke machte die Musikgesellschaft Vispe Visp das Rennen. In der Kategorie Harmonie 3 hat die Musikgesellschaft Frid Ernen im Saal gewonnen, auf der Strasse sicherte sich die Musikgesellschaft Saflisch Termen ersten Platz.

Im Video sind die Cecilia aus Chermignon, La Concordia aus Vétroz und L'Union aus Vétroz beim Marschmusik-Wettbewerb am Sonntag in Naters zu sehen und zu hören.

Die vollständige Rangliste ist hier zu finden. Weitere Fotos vom Kantonalen Musikfest gibts im Fotoalbum.

Im Video ist die Ancienne Cécilia aus Chermignon beim Einmarsch am Sonntag in Naters zu sehen und zu hören. Die Formation holte in der Kategorie Brass Band Höchstklasse den Sieg im Saal- sowie im Marschmusik-Wettbewerb.

pd / pan / tr

10. Juni 2019, 10:25

