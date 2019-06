Erste Fahrt der «Vietnam»-Lokomotive auf der Furka-Bergstrecke

Am Dienstag fand in Oberwald die Taufe von Europas leistungsstärkster Zahnrad-Lokomotive mit anschliessender Jungfernfahrt nach Realp statt. Ihr Name: «Lok 704 HG 4/4».

Die «Lok 704 HG 4/4» war 1923 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (SLM) nach Indochina, dem heutigen Vietnam, geliefert worden. Sie war 1990 eine der vier Lokomotiven, welche Spezialisten der Dampfbahn Furka-Bergstrecke in der Aktion «Back to Switzerland» vom zentralvietnamesischen Hochland in die Schweiz geholt hatten.

Die Maschine wurde von 2006 bis 2018 von Fachleuten der DFB-Dampflokwerkstatt in Chur und danach in Uzwil SG während rund 52'000 Stunden in eine neuwertig revidierte Lok verwandelt.

Mit dem Einsatz der neuen Lok stehen der DFB erstmals fünf betriebsfähige Dampfloks zur Verfügung. Nächstes Jahr wird eine davon, die HG 3/4 1, vorerst nicht mehr im Einsatz stehen. Sie wird einer Hauptrevision unterzogen.

25. Juni 2019, 20:45

