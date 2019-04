Siegerglocke für «Bayonne» bei den Erstmelken

In der Kategorie Rinder wurden insgesamt 47 Tiere in die Arena geführt. Foto: 1815.ch

Start in die Stechfestsaison 2019 nach der Winterpause: der erste Frühjahrskampf im Rarner Goler, an dem sich die bestplatzierten Tiere der jeweiligen Kategorie fürs Kantonale in Aproz qualifizieren können, wird von der Eringer-Viehzuchtgenossenschaft Visp-Brig (EVZG) organisiert. Bei den Erstmelken ist «Bayonne» aus der Turtmänner Stallung Dahna Briggu Siegern.

16 Erstmelken hatten sich für das Finale qualifiziert. Ähnlich wie die Rinder brauchten auch die Erstmelken rund eine Stunde Zeit für den Finaldurchgang. Die Tiere starteten turbulent, immer wieder wurden Paarungen zu Beginn des Finaldurchgangs durch Kühen gestört, sodass die Rabatteure gefordert waren. Vorab die Erstmelke «Xara» von Alessandro und Diego Wyssen aus Susten zeigte einen souveränen Auftritt: drei Schwünge, drei Siege. Anschliessend kämpfte «Xara» einen langen Schwung gegen «Souris» aus der Stallung Ruffiner-Bregy aus Turtmann. Letztere Gewann nach rund 15 Minuten Kampf. «Xara» wurde vom Besitzer aus dem Ring genommen.

Auch «Cerise» aus der Stallung von Lorenz Fredy und Söhne aus Törbel war eine unnachgiebige Kämpfern und avancierte zum Publikumsliebling. Im Duell gegen «Vénus» von der Stallung Planclou aus dem welschen Arbaz drehte sich das Tier mehrere Male ab, kam jedoch immer wieder zurück und kämpfte weiter. Erinnerungen an den Kampfstil von «Surprise» des damaligen Besitzers Yvo Fux aus Eggerberg wurden wach. Am Kantonalen in Aproz zeigte die Eggerberger Kuh vor drei Jahren nämlich dasselbe Gebaren.

Rangliste Erstmelken

1. «Bayonne», Eringer Dahna Briggu, Turtmann

2. «Vénus», Ferme Planclou, Arbaz

3. «Lola», Ferme Planclou, Arbaz

4. «Cerise», Lorenz Fredy und Söhne, Törbel

5. «Souris», Stallung Ruffiner-Bregy Norina, Turtmann

6. «Xara», Wyssen Alessandro und Diego, Susten

7. «Malice», Stallung Sewer/Thommen, Susten



Gegen 15 Uhr schritten insgesamt 18 Rinder zum Finale in der Arena Goler. Wie bei den Rindern üblich, herrschten, nachdem die Arena geschlossen und die noch jungen Tiere losgelassen waren, tumultartige Szenen im Ring. Die Rabatteure hatten alle Hände voll zu tun, die temperamentvollen Tiere, die zum ersten Mal ein Stechfest im Goler absolvierten, in Schach zu halten. Und wie bei den Rindern ebenso üblich, zeigten diese vor vollen Zuschauerrängen ausdauernde Kämpfe. Vor allem das Duell von «Babiole» aus der Ausserberger Stallung Sterren gegen «Xana» von Marco Kuonen und Gregor Zurbriggen aus Saas-Grund und die Paarung «Torina» von Erwin, Norbi und Stefan Hischier aus Oberems gegen «Sera» von Simone und Medard Ruppen aus Naters waren auffällig ausdauernd (rund 45 Minuten) und kräftezehrend. Schliesslich entschieden sich die Besitzer, die Tiere zu trennen. Auf dem ersten Platz klassierte sich «Venta» aus der Ausserberger Stallung Sterren.

Rangliste Rinder

1. «Venta», Stallung Sterrn, Ausserberg

2. ««Mesquinio», Kalbermatter Bängi und Joey, St. Niklaus

3. «Xana», Kuonen Marco und Zurbriggen Gregor, Saas-Grund (ex aequo)

3. «Babiole», Stallung Sterren, Ausserberg (ex aequo)

5. «Torina», Hischier Erwin, Norbi und Stefan, Unterems (ex aequo)

5. «Sera», Ruppen Simone und Medard, Naters (ex aequo)

7. «Carola», Stallung Ruffiner-Bregy, Turtmann

Für den ersten Qualifikationskampf waren gemäss Viehliste total 137 Kühe, 43 Erstmelken sowie 47 Rinder angemeldet.

Trotz wolkenverhangenem Himmel und zeitweilig einsetzendem Nieselregen waren die Zuschauerränge in der Goler-Arena bereits bei Kampfbeginn gut besetzt. Gegen Mittag hatten bereits zahlreiche Eringerfreunde den Weg in den Rarner Goler gefunden.

pan / zen

07. April 2019, 12:57

