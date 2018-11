13. Eidgenössisches Volksmusikfest in Crans-Montana auf gutem Kurs

Erstmals in seiner fast 40-jährigen Geschichte wird das Volksmusikfest in den Bergen stattfinden. Rund 1500 Musizierende sollen in der dritten Septemberwoche 2019 erwarteten 80 000 Besuchern vier unvergessliche Tage bescheren.

Das Eidgenössische Volksmusikfest (EVMF) ist der grösste Volksmusikanlass der Schweiz und bietet der ganzen Szene, aber auch dem Verband Schweizer Volksmusik (VSV), eine perfekte nationale Bühne. Nach 1987 in Martinach ist der Kanton Wallis zum zweiten Mal Austragungskanton des Eidgenössischen Volksmusikfestes. Insgesamt findet der Grossanlass zum 13 Mal statt, letztmals 2015 im Kanton Aargau in Aarau.

«Wir sind stolz, dass wir das Eidgenössische Volksmusikfest 2019 an der Delegiertenversammlung vor zwei Jahren nach Crans-Montana vergeben durften», sagt Ursula Haller, Zentralpräsidentin VSV. Es sei nicht einfach gewesen, einen Austragungsort zu finden, sagt sie: «Die Vorarbeit und die finanziellen Vorleistungen, die für einen solchen Anlass geleistet werden müssen, sind immens.» Haller vermutet, dass dieser Aufwand manch potenziellen Bewerber abgeschreckt hätte. Crans-Montana hingegen habe in Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Grossanlässen machen können und sei somit gut gerüstet für das EVMF.

Die Vorbereitungsarbeiten seien schon gut fortgeschritten, sagt OK-Präsident Jean-Michel Cina, nun gehe es an die Feinarbeiten: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns, das ist klar. Aber wir sind gut auf Kurs.»

Zum ersten Mal in der Geschichte des EVMF findet dieses auch auf der Alp statt. Am Samstag- und Sonntagmorgen werden ab 6 Uhr entsprechende Darbietungen auf der Alp mit Sonnenaufgang stattfinden. «Dies wird für unsere Gäste ein eindrückliches und emotionales Erlebnis werden. Schweizer Volksmusik und ein Sonnenaufgang in den Walliser Alpen, verbunden mit dem Genuss von Walliser Köstlichkeiten: Mehr Schweizer Brauchtum geht gar nicht», so Cina.

awo

20. November 2018, 15:57

