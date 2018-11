Sechs Verletzte bei Explosion im Grand Hotel Zermatterhof

Eine Explosion in der Hotelküche des Zermatterhofs führte zu einem Grossaufgebot der Feuerwehr. Foto: zvg

Am Freitagnachmittag ist es in der Küche des Grand Hotels Zermatterhof im Zentrum von Zermatt zu einer Explosion gekommen. Sechs Personen wurden dabei verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Zur Explosion im Fünf-Sterne-Hotel im Besitz der Burgergemeinde Zermatt ist es am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr gekommen. Gemäss Informationen von Patrick Steffen, stellvertrender Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Zermatt, kam es im Bereich der Hotelküche aufgrund einer Verpuffung zur Explosion. Daraufhin entfachte sich ein Feuer, welches von der Feuerwehr jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

«Sechs Angestellte des Hotelbetriebs wurden durch die Explosion verletzt. Diese sind durch die Rettungsdienste zum Teil in ärztliche Behandlung vor Ort gebracht worden. Eine Person musste ins Spital Visp überflogen werden, eine weitere ins Spital in Sitten», erklärt Andreas Biner, Burgerpräsident von Zermatt.

Etwa 40 Feuerwehrleute, zwei Rettungshelikopter und zwei Ambulanzwagen standen vor Ort im Einsatz. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Kantonspolizei Wallis keine Gefahr.

Warum es zur Explosion gekommen ist, sei noch nicht gänzlich klar. Biner geht aber davon aus, dass es sich um eine explodierte Gasleitung handelt. «Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich keine Gäste im Hotel, da der Betrieb aufgrund der Zwischensaison geschlossen ist», so Biner.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein. Das Hotel, das am Samstag wieder hätte öffnen sollen, bleibt bis mindestens Montag geschlossen.

zen / pan

30. November 2018, 14:49

Artikel teilen