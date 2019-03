Mögliche Explosionsgefahr bei Warmwasser-Konvektoren aus den 80er Jahren

In Vollèges und Grône kam es in den vergangenen Monaten in zwei Häusern zu folgenschweren Explosionen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Im vergangenen Januar sowie Mitte März 2019 sind ein Haus in Grône sowie ein weiteres Haus in Vollèges durch Explosionen zerstört worden. In Grône wurden zwei Hausbewohner durch die Explosion verletzt. Nun warnt die Polizei vor holzbeheizten Kaminen, welche mit Warmwasser-Konvektoren ausgestattet sind, die in den 80er Jahren installiert wurden.

Nach den Explosionen in Grône und Vollèges hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis eine Untersuchung eingeleitet. Gemäss Mitteilung klären Mitarbeiter der kriminaltechnischen Abteilung der Walliser Kantonspolizei die Umstände ab, welche zu den Explosionen geführt haben.

Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass in den betroffenen Häusern jeweils ein holzbeheizter Kamin mit einem Warmwasser-Konvektor des gleichen Gerätetyps anfangs der 1980er-Jahre installiert wurde. Obschon die Ermittlungen weiter fortgesetzt werden, haben die Staatsanwaltschaft, das kantonale Amt für Feuerwesen und die Kantonspolizei angesichts der möglichen Explosionsgefahr dieser Art von Anlagen beschlossen, eine Warnmeldung zu verbreiten.

Warnhinweis

Allen Eigentümern eines holzbeheizten Kamins, der mit einem in den 1980er-Jahren installierten Warmwasser-Konvektor ausgestattet ist, wird geraten, dessen Nutzung einzustellen, bis eine vollständige technische Überprüfung durchgeführt wurde. Betroffene könnten sich beim Kaminfegerdienst und der amtlichen Feuerungskontrolle ihres Sektors melden, um sich über das weitere Vorgehen zu informieren.

29. März 2019

