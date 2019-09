Zwischen Visp und Raron: Fahrzeugbrand griff auf Waldstück über

In einem Waldstück zwischen Visp und Raron, gegenüber der Abzweigung St. German, geriet am späten Mittwochnachmittag ein Fahrzeug in Brand. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen jedoch rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es keine.

Einsatzkräfte aus Raron und Visp sowie ein Helikopter der Air Zermatt standen im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Gemäss ersten Informationen der Kantonspolizei wurden keine Personen verletzt. Auf den Verkehr entlang der Kantonsstrasse hatte der Vorfall keinen Einfluss.

zy

25. September 2019, 18:06

