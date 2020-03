Fakten und Antworten zum Coronavirus

Die Angst vor dem Coronavirus prägt den Alltag vieler Menschen. Gerüchte und Unsicherheiten kommen auf. Kantonsarzt Christian Ambord beantwortete am Mittwoch auf rro Fragen zum Thema.

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Gebäuden? Darf ich zum Essen noch in Restaurants gehen oder ist das Risiko zu gross? Warum werden Schulen und Kirchen nicht geschlossen, in denen die Ansteckungsgefahr am grössten ist? Kann man Desinfektionsmittel selbst herstellen? Können sich Haustiere ebenfalls mitinfizieren? Es sind Fragen wie diese, welche im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschäftigen. Fragen, welche Kantonsarzt Christian Ambord am Mittwoch zwischen 8 und 9 Uhr auf rro beantwortet hat.

Von 17.30 bis 18.30 Uhr wird zudem Daniela Obi-Hutter, Fachexpertin für Infektionsprävention Spitalzentrum Oberwallis, im Radiostudio anwesend sein und sich den Fragen der Hörer annehmen.

Kantonsarzt Dr. Christian Ambord beantwortet Fragen rund um den Corona-Virus. Teil 1. (Quelle: rro)

Kantonsarzt Dr. Christian Ambord beantwortet Fragen rund um den Corona-Virus. Teil 2. (Quelle: rro)

Im Zweifelsfall können die Organisatoren von bevorstehenden Veranstaltungen im Wallis eine E-Mail an [Javascript einschalten um Email zu sehen] senden. Anschliessend wird eine Bewertung durchgeführt, um die Risiken zu beurteilen und um festzustellen, ob die Veranstaltung durchgeführt werden kann oder nicht.

Kantonsarzt Dr. Christian Ambord beantwortet Fragen rund um den Corona-Virus. Teil 3. (Quelle: rro)

Kantonsarzt Dr. Christian Ambord beantwortet Fragen rund um den Corona-Virus. Teil 4. (Quelle: rro)

