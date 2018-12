Falschgeld im Unterwallis vermehrt im Umlauf

Seit Anfang Dezember 2018 sind in der Region Sitten und Conthey vermehrt gefälschte 100-Franken-Banknoten in Umlauf gesetzt worden. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Falschgeld taucht überall dort auf, wo auch im Alltag mit Bargeld bezahlt wird. Im vergangenen Monat wurden in der Region Sitten und Conthey mehrere gefälschte 100-Franken-Banknoten in Einkaufszentren, Shops sowie an Tankstellen in Umlauf gesetzt.

Im Vergleich zu anderen Ländern ist Falschgeld in der Schweiz eher selten im Umlauf, weil die Schweizer Banknoten fälschungssicher sind. Der beste Schutz besteht darin, die echten Banknoten zu kennen. Die Polizei rät deshalb, Noten, welche man erhalte, immer in Ruhe anzuschauen. Echte Banknoten erkenne man optisch wie auch mit dem Tastsinn.

Bei Verdacht auf Falschgeld solle man die verdächtige mit einer echten Banknote vergleichen. Falls man zum Schluss kommt, dass die Note tatsächlich gefälscht ist, wird geraten, sich direkt an die Polizei in der Nähe oder an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei (Tel: 027 326 56 56) zu wenden.

pd/map

28. Dezember 2018, 15:41

Artikel teilen